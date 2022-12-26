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Ekonomi

Müjdeye saatler kaldı! Türkiye'nin doğal gaz keşfi hakkında heyecanlandıran paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Karadeniz gazı ile ilgili müjdeye saatler kala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımın detayları...

26 Aralık 2022 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
Müjdeye saatler kaldı! Türkiye'nin doğal gaz keşfi hakkında heyecanlandıran paylaşım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri heyecanlı bir bekleyişe sebep olurken Bakan Dönmez de sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir paylaşımda bulundu.

"ADIM ADIM TÜRKİYE YÜZYILI"

Bakan Fatih Dönmez'in, kum saati emojisi ile paylaştığı videoda 'Adım adım Türkiye Yüzyılı' mesajı ve sondaj gemisi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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