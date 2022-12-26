Müjdeye saatler kaldı! Türkiye'nin doğal gaz keşfi hakkında heyecanlandıran paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak." açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri heyecanlı bir bekleyişe sebep olurken Bakan Dönmez de sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir paylaşımda bulundu.

"ADIM ADIM TÜRKİYE YÜZYILI"

Bakan Fatih Dönmez'in, kum saati emojisi ile paylaştığı videoda 'Adım adım Türkiye Yüzyılı' mesajı ve sondaj gemisi olduğu dikkatlerden kaçmadı.