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Mükellef dostu vergi reformu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi reformuyla ilgili Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

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Gelir İdaresi Başkanlığı ve bünyesindeki tüm vergi dairesi başkanları ile yeni dönem vergi politikaları ve vergi reformunu konuştuklarını vurgulayan Albayrak, “Tüm süreçlerde mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız” ifadesini kullandı. 

Albayrak, Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve heyetini de kabul etti, yerel yönetimlerin gündemlerindeki konular ele alındı.

SOMUT ADIM BU YIL

Albayrak, daha önce vergi reformuyla ilgili yaptığı açıklamada ise “Tüm vergi mimarisi ile ilgili büyük bir reform çalışması eş anlı başladı. Vergi Konseyimizle yaptığımız toplantıda, Türkiye’deki yerli ve yabancı yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı. Bu yıl içinde bununla ilgili çok somut adım atacağız” ifadelerini kullanmıştı. 

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