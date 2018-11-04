Murat 124 ile başladı ihracatta 3 milyonu buldu

Kurulduğu 1968 yılından bu yana ülkemiz otomotiv sanayisine yön veren, Tofaş, yarım asırlık süreçte dünyanın birçok farklı ülkesine ihracat yaparak önemli başarıların altına imzasını attı. Tofaş, 50 yıllık süreçte toplam 1 milyon 475 bin Fiat Doblo ile 830 bin adet Fiat Fiorino modeli ve versiyonlarını ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda satışa sunulan, akabinde Fiat Tipo adıyla Avrupa pazarlarında, Dodge Neon ismiyle Meksika pazarlarında yer bulan Fiat Egea model ailesinin toplam ihracat adedi 334 bini geçti. Bu modellere ilave pek çok farklı model aracın da ihracatı ile Tofaş’ın toplam ihracat adedi, 50’nci yılında, 3 milyona ulaştı.TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu 50 yıllık hikayeyi anlattı.

50’nci yılınızı kutluyorsunuz, bu başarı hikayesini özetler misiniz?

Tofaş, Merhum Vehbi Koç’un vizyonerliği, herkesi otomobil sahibi yapma hedefiyle kuruldu. Bu vizyonu, ülke ve sanayinin gelişimine duyulan inanç, mücadele ve azmin yansıması olarak görüyorum. Bunlar bizim de DNA’mızda halen var olan değerler. Bayrağı ileriye taşıyarak, müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan öncü otomotiv şirketi olma vizyonumuzla çalışmaya devam ediyoruz.

Sektörde ilklere de imza atan marka olarak ön plana çıkıyorsunuz…

50 yıllık yolculuğumuz boyunca Tofaş dönüşürken, Türkiye sanayisinin ilerlemesinde öncü rol oynadı, pek çok başarıya imza attı. İlk sac kasalı otomobili çıkartarak, iç pazara yönelik üretim yapan bir fabrika olarak başladığı yolculuğunda, Türk otomotiv sektöründe önemli birçok başarıya imza attı. Bunların arasında Avrupa’ya ilk kitlesel boyutta ihracat yapmak, küresel pazarlarda satılan bir modelin tek üretim merkezi olmak, fikri ve sınai mülkiyetine sahip olduğu taşıt araçları geliştirmek ve üretmek, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) için belirli teknolojileri küresel kullanım için geliştiren bir Ar-Ge merkezi olmak gibi başarılar da var. Ayrıca Dünya Klasında Üretim -WCM programında Altın Seviye’ye ulaşan ilk üretim merkezlerinden biri olan Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles’in fabrikaları arasında örnek bir tesis haline geldi” dedi.

İlk ihracat ne zaman ve nereye yapıldı? 3 milyon rakamına nasıl ulaştınız?

Ülkemiz otomotiv sanayisinde ilkleri gerçekleştiren Tofaş’ın ihracat serüveni 1970’li yıllara kadar dayanıyor. 1975 yılında Mısır’a gönderilen 75 adet Murat 124 model otomobil, Tofaş’ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçiyor. Tofaş daha sonra,1996 yılında, üretildiği yıllarda döneme damgasını vuran Tempra ile Türk otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli otomobil ihracatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imzamızı attık. Bugün geldiğimiz noktada ise, 2018 yılında, 3 milyon adetlik ihracat rakamına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız.