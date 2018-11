Murat 124 ile başladı ihracatta 3 milyonu buldu

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KiTABINI YAZDILAR

Türkiye’de otomobil üretiminin adeta hayal olduğu dönemlerde, ileri görüşlü vizyon ve girişimlerle hayat bulan Tofaş’ın yarım asırlık tarihi, ‘Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu’ isimliyle kitaplaştırıldı. Kitapta Tofaş’ın 50 yıllık yolculuğu ve kilometre taşları kaleme alındı.

50 YILLIK YOLCULUK

Kitap, köklü tarihi, Türkiye otomotiv endüstrisindeki ilkleri, Ar-Ge ve ihracat alanındaki başarılarıyla bugün Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasında yer alan Tofaş’ın 50 yıllık yolculuğunun izini sürüyor. Türk otomotiv sanayisinin gelişimine yakından bakma fırsatı tanıyan eserle ilgili açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Yarım asır boyunca Tofaş’ın kapısından giren on binlerce kişi bu çatı altında kendi hikâyesini yarattı. Bu hikâyeleri okurken cesaret etmek, üretmek, daha iyiyi aramak, dünyaya açılmak, ilerlemek ve her zaman yenilenmek olan felsefemizin herkes için ilham kaynağı olmasını dileriz. Gurur duyulan öncü otomotiv şirketi olma vizyonumuzun bizi daima yeni dünyalara taşıyacağına inancımız sonsuz. Biz bugüne kadar her zaman olduğu gibi 50. yılımızda da geleceğe hazırız” diye konuştu.