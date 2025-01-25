Müsiad Azerbaycan'dan İslami bankacılığın gelişimi için önemli adım

Programa, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli ve Yönetim Kurulu, MÜSİAD Azerbaycan üyeleri, Rabitabank yönetimi, ayrıca Rabitabank Denetim Kurulu Başkanı Zakir Nuriyev ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Gültekin katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli, Rabitabank ile iş birliğini daha da genişletmek istediklerini vurguladı ve gelecekte daha fazla ortak projeye imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

Rabitabank Denetim Kurulu Başkanı Zakir Nuriyev ise konuşmasında İslami bankacılık faaliyetlerine ve bu alanın gelişimine dikkat çekerek, yabancı yatırımların Azerbaycan'a çekilmesinin girişimciliği geliştirme açısından önemine değindi. "İslami bankacılık kapsamında yabancı yatırımların çekilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi büyük önem taşıyor," dedi.

Rabitabank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Gültekin ise bankanın 32 yılı aşkın süredir müşterilerine geniş bir yelpazede finansal hizmet sunduğunu belirtti. Bugün itibarıyla Azerbaycan'da, küresel ölçekte yaygın olan İslami bankacılığın temellerinin atıldığını ifade eden Gültekin, bu süreçte İslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) gibi kurumlardan gerekli resmi izinlerin alındığını aktardı. Rabitabank'ın, bu finansal araçları müşterilerine sunmaya devam edeceğini de ekledi.

Etkinliğin temel amacı, Azerbaycan finans sektöründe İslami bankacılığın uygulama alanını genişletmek, MÜSİAD Azerbaycan üyelerinin finansal imkanlarını artırmak ve İslami finansın ülke sınırları dışında daha geniş bir alana yayılmasına katkı sağlamaktı.

Etkinlik boyunca, Azerbaycan'da İslami bankacılığın gelişimi, girişimcilerin yeni finansal çözümlere erişimi ve Rabitabank'ın hedefleri ile şeffaf yaklaşımları detaylı bir şekilde ele alındı.

Programın sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilerek etkinlik sonlandırıldı.