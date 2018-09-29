MUSİAD EXPO 2018’de yabancı başvuru rekoru

Türkiye’nin 2023 için koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik en kritik zirvelerden biri olan 21-24 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek 17. MÜSİAD EXPO’ya katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısı geçen yıla göre 6 kat artarak 100 farklı ülkeye ulaştı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik gösterdi. Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri olduğu kadar, Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan gibi Asya ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya, Kenya, Sudan gibi Körfez Bölgesi ile Afrika’nın bulunduğu ülkelerden katılımcı bekleniyor.

MÜSİAD yetkilileri şu ana kadar 600 katılımcıdan teyit aldıklarını söyledi. Katılımcı sayısının yükselmesinin Türkiye’nin artan önemiyle ilgili olduğunu belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan MÜSİAD “Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak. Yapmamız gereken tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine doğru yönelmek. Dünya 5’ten büyük dedik” diye konuştu.