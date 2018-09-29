MUSİAD EXPO 2018’de yabancı başvuru rekoru
Bu yıl 21-24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek MÜSİAD EXPO’ya geçen yıla göre 6 kat fazla yabancı katılımcı kayıt yaptırdı. MÜSİAD Başkanı Kaan “Bu gösterilen büyük ilgi Türkiye’ ekonomisinin gücü için dedi.
Türkiye’nin 2023 için koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik en kritik zirvelerden biri olan 21-24 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek 17. MÜSİAD EXPO’ya katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısı geçen yıla göre 6 kat artarak 100 farklı ülkeye ulaştı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik gösterdi. Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda gibi AB ülkeleri olduğu kadar, Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan gibi Asya ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya, Kenya, Sudan gibi Körfez Bölgesi ile Afrika’nın bulunduğu ülkelerden katılımcı bekleniyor.
MÜSİAD yetkilileri şu ana kadar 600 katılımcıdan teyit aldıklarını söyledi. Katılımcı sayısının yükselmesinin Türkiye’nin artan önemiyle ilgili olduğunu belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan MÜSİAD “Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak. Yapmamız gereken tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine doğru yönelmek. Dünya 5’ten büyük dedik” diye konuştu.
4 BÜYÜK ETKİNLİK YAPILACAK
MÜSİAD EXPO bu yıl küresel iş dünyasından temsilcilerin makro ekonomi gündemini konuşacağı IBF International Business Forum, yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayiinin bir araya geldiği High-Tech Port geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan UGİK (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi)’e de ev sahipliği yapacak.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, MÜSİAD EXPO hakkında bilgi verdi. Bostan, 2016 yılında 72 bin ziyaretçi ağırlayan MÜSİAD EXPO’da bu yıl, yerli yabancı en az 600 firmanın katılımının, 8 binin üzerinde B2B görüşmenin, 30 kadar ülkeden Bakan düzeyinde katılımın beklendiğini belirtti. Bostan “Yurtiçi ve yurtdışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacaklar” dedi.
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