MÜSİAD EXPO başladı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başlayan etkinlik, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin tarihin her döneminde bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, İpek Yolu'nun kalbinde yer alan bu kadim toprakların her zaman üretimin, ticaretin ve katma değer üretmenin merkezi konumunda olduğunu anlattı.

"Bugün ise bizler, kurulduğumuz ilk günden beri, bu kadim misyonu modern dünyanın gereklilikleriyle buluşturarak bir kez daha dünya ticaretine yön vermeye hazırlanıyoruz." diyen Asmalı, bu yıl etkinliğin temasının "Küresel Ticaret Burada" olduğu bilgisini verdi.

- "94 ÜLKEDEN KATILIMCIYI VE 24 SEKTÖRDEN 300'DEN FAZLA FİRMAYI AĞIRLIYORUZ"

Mahmut Asmalı, "Bu yıl 'Küresel Ticaret Burada' diyerek çıktığımız yolda tam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcıyı ve 24 sektörden 300'den fazla firmayı ağırlıyoruz. Tekstil, makine, inşaat, enerji, gıda, savunma sanayisi ve ileri teknoloji firmaları başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerden katılımcılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Sadece ticaretin konuşulduğu bir etkinlik düzenlemediklerini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köklü geçmişimizin, inançlarımızın ve değerlerimizin ışığında geleceğe yön veren bir vizyon da ortaya koyuyoruz. Bizim hiçbir zaman dilimizden düşürmediğimiz, adeta MÜSİAD ile özdeşleşmiş olan 'Medine Pazarı' anlayışı bu noktada bizlere yol gösteriyor. Hepimizin bildiği üzere 'Medine Pazarı' ruhu, sadece bir ticari sistem değil, insanlık için bir rehberdir. Dayanışmanın, paylaşmanın ve güvenin sembolü olan Medine Pazarı'ndan ilham alarak, yerli ve yabancı iş insanlarımızı, adalet ve güven temelli işbirliği fırsatlarında yıllardır bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla şunu çok iyi biliyoruz; MÜSİAD EXPO boyunca sadece iş anlaşmaları yapılmayacak, aynı zamanda yeni kardeşlik köprüleri kurulacak ve güçlü ortaklıkların temelleri atılacaktır."

- "TÜRK FİRMALARIMIZ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 19 ülke pavilyonunun bulunduğu fuarda, özellikle Cezayir, Irak, Malezya ve İngiltere'den gelen büyük heyetlerin, ticaretin küresel ölçeğe yayılmasında büyük ivme sağlayacağını belirterek, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 88 farklı ülkeden 650'den fazla katılımcı alım heyetlerini Türk firmalar ile buluşturacaklarını bildirdi.

Malezya'dan katılan büyük bir yatırımcı grubunun, Irak'tan gelen bakanlık düzeyindeki katılımın, İngiltere ve Cezayir'den alım heyetlerinin Türkiye'nin iş dünyasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Asmalı, fuarın sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun ilk gününden son gününe kadar dolu dolu bir programın kendilerini beklediğini kaydederek, "G20 Paneli ile dünya ekonomisine dair önemli tartışmalar gerçekleştireceğiz. Türkiye-Irak İş Forumu ile iki ülke arasındaki dostluk ve ticaret bağlarını güçlendireceğiz. MÜSİAD INVEST programıyla uluslararası yatırımcılarla Türk girişimcilerini bir araya getireceğiz. Gala yemeğimizde ise iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle dayanışmamızı pekiştireceğiz. " diye konuştu.

Fuarın 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmesinin beklendiğini paylaşan Asmalı, Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisinde son 22 yılda yaşanan atılımlardan bahsetti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara da değinen Asmalı, "Bir yılı aşkın süredir, Gazze'de yaşananlar insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Filistin topraklarında binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı demeden katledildi. Bu katliamlar, yalnızca masumların hayatını söndürmekle kalmadı, insanlık vicdanını da yaraladı. Katil İsrail tarafından yürütülen bu saldırılar, açıkça bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Asmalı, dünyanın bu vahşeti görmezden gelmeye devam ettiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrinin önemli bir adım olduğunu ancak çok geç kalındığını dile getirdi.

Uluslararası sistemin sessizliğinin artık sürdürülemeyeceğini vurgulayan Asmalı, MÜSİAD olarak her zaman Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- 4 GÜN SÜRECEK, 650'Yİ AŞKIN YABANCI ALIM HEYETİ AĞIRLANACAK

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının ağırlandığı MÜSİAD EXPO, 4 gün sürecek.

Toplam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcının yer aldığı etkinlik, 650'yi aşkın yabancı alım heyetini ağırlayacak.

İş insanlarını, sanayicileri ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni işbirliklerinin kurulmasını sağlayacak fuar, bu görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonu taşıyan MÜSİAD EXPO kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek.

Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.