MUSİAD Expo kapılarını rekor katılımla açacak
Dünyanın en önemli iş insanlarını bir araya getiren MÜSİAD Expo’nun bu yılki teması ‘Meselemiz Türkiye’ olarak belirlendi. 8 bin iş görüşmesi gerçekleştirilecek etkinlikte, sahne milli üretimin olacak.
Bu yıl 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD Expo, rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. 400’e yakın alım heyetini ağırlayacak olan fuarın 8 bin iş görüşmesine sahne olması bekleniyor. 30 ülkeden bakan düzeyinde toplam 100 ülkeden katılımın beklendiği MÜSİAD Expo ‘İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek.
MESELEMİZ TÜRKİYE
Fuara bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla başvuru geldi. MÜSİAD Expo’da bu yıl ayrıca ‘Yerli Üretim, Milli Gurur Kampanyası, Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ), Girişim Sermayesi Fonu, Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri, Kooperatif Finans Sistemi, Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri, Karz-ı Hasen Sandığı gibi ‘Faizsiz Yatırım İş Modelleri’ damga vuracak. Fuarın tanıtımıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan “ MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. 17. MÜSİAD Expo, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerini sunduğumuz bir platform olacak” dedi.
YATIRIM MODELLERİ
Faizsiz Yatırım ve İş Modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Bostan, üretim ekonomisinden yana olduklarını ve faiz düzeylerinde ayarlama yapılmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını; yüksek faizle oluşan bir sarmalın içinde sıkışmanın maliyetinin eninde sonunda yüksek olacağını dile getirdi.
6 AYRI PROJE BAŞLATILACAK
Yerli Üretim-Milli Gurur Kampanyası: MÜSİAD ‘Yerli üretim, milli gurur’ sloganıyla yola çıkan ‘Yerli ve Milli Ürün Kullanım Kampanyası’nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projenin amacından bahseden Bostan, ithal ürünlere bağımlılığın azaltılması gerektiğine vurgu yaptı.
Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ): MÜSİAD Expo’da ortaya konulacak bir başka proje de sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde TOSİ adı verilen sanayi sitelerinin kurulmasını içeren TOSİ projesi. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir ‘üretim kampusu’ şeklinde inşa edilecek.
Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri: Proje kapsamında, 81 ilde 81 Biyogaz+Organik Gübre Tesisi kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, organik atıklar, tarımsal atıkların kullanılarak, enerji üretilecek ve kimyasal gübre kullanımı azalacak. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.
Girişim Sermayesi Fonu: MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı bir sermaye oluşturma projesi olan Girişim Sermayesi Fonu önemli bir güç olacak. Projenin imza töreni yine MÜSİAD Expo’da gerçekleştirilecek.
Karz-ı Hasen Sandığı: MÜSİAD üyelerini, faiz sarmalından korumak ve üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma kültürü oluşturabilmek amacıyla oluşturuldu.
Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri: Bu yılın ‘Afrika Yılı’ olarak ilan edilmesiyle birlikte Müstalik Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Afrika’ya yönelik projeleri de hız kazandı. Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri bu amaçla hazırlandı.
Eşzamanlı 3 ayrı etkinlik
MÜSİAD Expo’da birçok etkilinlik gerçekleşecek. International Business Forum’un 22’ncisi bu yıl, önemli ekonomi başlıklarıyla düzenlenecek.Expo ile eş zamanlı olarak düzenlenecek olan High-Tech Port’ta, savunma ve havacılık sektörleri bir araya gelecek, ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecekler. Bu yıl ilk kez MÜSİAD Expo kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi geleceğin girişimcileriyle sanayicileri buluşturacak.
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