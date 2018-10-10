MUSİAD Expo kapılarını rekor katılımla açacak

Bu yıl 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD Expo, rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. 400’e yakın alım heyetini ağırlayacak olan fuarın 8 bin iş görüşmesine sahne olması bekleniyor. 30 ülkeden bakan düzeyinde toplam 100 ülkeden katılımın beklendiği MÜSİAD Expo ‘İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek.

MESELEMİZ TÜRKİYE

Fuara bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla başvuru geldi. MÜSİAD Expo’da bu yıl ayrıca ‘Yerli Üretim, Milli Gurur Kampanyası, Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ), Girişim Sermayesi Fonu, Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri, Kooperatif Finans Sistemi, Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri, Karz-ı Hasen Sandığı gibi ‘Faizsiz Yatırım İş Modelleri’ damga vuracak. Fuarın tanıtımıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan “ MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. 17. MÜSİAD Expo, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerini sunduğumuz bir platform olacak” dedi.

YATIRIM MODELLERİ

Faizsiz Yatırım ve İş Modelleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Bostan, üretim ekonomisinden yana olduklarını ve faiz düzeylerinde ayarlama yapılmadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını; yüksek faizle oluşan bir sarmalın içinde sıkışmanın maliyetinin eninde sonunda yüksek olacağını dile getirdi.

6 AYRI PROJE BAŞLATILACAK