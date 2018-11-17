MUSİAD EXPO’ya yabancı akını

Bu yıl 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD Expo, rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. 400’e yakın alım heyetini ağırlayacak olan fuarın 8 bin iş görüşmesine sahne olması bekleniyor. 30 ülkeden bakan düzeyinde toplam 140 ülkeden katılımın olacağı MÜSİAD Expo ‘İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kapılarını açacak MÜSİAD EXPO ile ilgili bilgi veren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, fuarın bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleşeceğini söyledi.

ALTI KAT TALEP

Abdurrahman Kaan’ın verdiği bilgiye göre fuara bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla başvuru geldi. Fuara geçen yıl 220 firma katılırken bu sayı bu yıl 375’e çıktı.

Kaan’ın verdiği bilgiye göre MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl, High Tech Port, 22. International Business Forum (IBF) ve 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) programları da eş zamanlı olarak düzenlenecek. Kaan “Bu yıl MÜSİAD EXPO’da hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyenve yatırımcıyı,faiz sarmalından koruyacak yeni projelerimizi de paylaşacağız. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerimizi sunduğumuz bir platform olacak” dedi. Kaan tanıtımını yapacakları projelerden bazılarını ise Gayrimenkul Kıymetler Borsası GABORAS, Orta Ölçekli Sanayi Projesi, Karz-I Hasen Sandığı olarak sıraladı.Bu yıl 4’üncüsünü yapacakları High Tech Port’ta ilk defa insansız deniz aracının da görücüye çıkacağını anlatan Abdurrahman Kaan, “Bu etkinliğin ilkini yaptığımızda İHA’yı tanıtmıştık. Şimdi İHA’larda dünyadaki rakiplerimizi geçtik” dedi. Kaan yerli otomobil konusunda proje ortaklarından BMC ile bir anlaşma yaptıklarını da belirterek “Yerli otomobilin parçalarını birlikte üreteceğiz” dedi.

YURTDIŞINA 100 ŞUBE

Kaan 11 bin üye sayısına ulaştıklarını da belirterek “Yurtiçinde 86 şubeye ulaştık. En son Şırnak’ı açtık. Yurtdışında ise 85 ülkede varız. Sadece Almanya’da 11 şubemiz var. Afrika7da 12 şubemiz vardı. Afrika açılımı kapsamında 30 şube hedefi koymuştuk. 23’e çıkardı. Yıl sonuna kadar Afrika’da 30, dünyada ise 100 şubeye çıkacağız” diye konuştu.