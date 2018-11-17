MUSİAD EXPO’ya yabancı akını
Önceki fuara göre 6 kat başvurunun geldiği MÜSİAD Expo haftaya kapılarını açıyor. 140 ülkeden katılımın olacağı dev organizasyonda 8 bin iş görüşmesi yapılacak. 400’e yakın alım heyeti de Türk ürünleri için fuarda olacak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Bu yıl 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD Expo, rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor. 400’e yakın alım heyetini ağırlayacak olan fuarın 8 bin iş görüşmesine sahne olması bekleniyor. 30 ülkeden bakan düzeyinde toplam 140 ülkeden katılımın olacağı MÜSİAD Expo ‘İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kapılarını açacak MÜSİAD EXPO ile ilgili bilgi veren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, fuarın bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleşeceğini söyledi.
ALTI KAT TALEP
Abdurrahman Kaan’ın verdiği bilgiye göre fuara bu yıl geçen yıla kıyasla 6 kat fazla başvuru geldi. Fuara geçen yıl 220 firma katılırken bu sayı bu yıl 375’e çıktı.
Kaan’ın verdiği bilgiye göre MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl, High Tech Port, 22. International Business Forum (IBF) ve 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) programları da eş zamanlı olarak düzenlenecek. Kaan “Bu yıl MÜSİAD EXPO’da hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyenve yatırımcıyı,faiz sarmalından koruyacak yeni projelerimizi de paylaşacağız. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerimizi sunduğumuz bir platform olacak” dedi. Kaan tanıtımını yapacakları projelerden bazılarını ise Gayrimenkul Kıymetler Borsası GABORAS, Orta Ölçekli Sanayi Projesi, Karz-I Hasen Sandığı olarak sıraladı.Bu yıl 4’üncüsünü yapacakları High Tech Port’ta ilk defa insansız deniz aracının da görücüye çıkacağını anlatan Abdurrahman Kaan, “Bu etkinliğin ilkini yaptığımızda İHA’yı tanıtmıştık. Şimdi İHA’larda dünyadaki rakiplerimizi geçtik” dedi. Kaan yerli otomobil konusunda proje ortaklarından BMC ile bir anlaşma yaptıklarını da belirterek “Yerli otomobilin parçalarını birlikte üreteceğiz” dedi.
YURTDIŞINA 100 ŞUBE
Kaan 11 bin üye sayısına ulaştıklarını da belirterek “Yurtiçinde 86 şubeye ulaştık. En son Şırnak’ı açtık. Yurtdışında ise 85 ülkede varız. Sadece Almanya’da 11 şubemiz var. Afrika7da 12 şubemiz vardı. Afrika açılımı kapsamında 30 şube hedefi koymuştuk. 23’e çıkardı. Yıl sonuna kadar Afrika’da 30, dünyada ise 100 şubeye çıkacağız” diye konuştu.
İNSANSIZ DENİZ ARACI İLK KEZ SAHNEDE
Organizasyona 20 Kasım Çarşamba günü IBF ile start verilecek. IBF’de İstanbul WOW Otel’de, ‘Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet’ ana temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, blockchain ve alternatif para birimleri gibi kavramlar tartışılacak. Etkinliğin açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapması bekleniyor. High Tech Port’ta ise savunma ve havacılık sektörlerinin öncü isimleri ürünlerini sergileyecek. Fuarda bu yıl ilk kez, yeni geliştirilen ‘İnsansız Deniz Aracı’ (İDA) da görücüye çıkacak. Fuarın son günü ise Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), düzenlenecek. ‘İşin Başında Gençler Var’ sloganıyla EXPO kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonun açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yapması bekleniyor.
GÖRÜCÜYE ÇIKACAK PROJELER
GABORAS
MÜSİAD EXPO’da 30 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Gayrimenkul Kıymetleri Borsası’nın (GABORAS) tanıtımı yapılacak. Kaan’ın verdiği bilgiye göre bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu ülkelerde Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı.
YAPI TASARRUF SİSTEMİ
Fuarda, dar gelirli için uygun konut edinme imkanı sunan sistem de tanıtılacak. Balen bu sistemi Türkiye’de Birevim, Eminevim ve Fuzulev de uyguluyor.
ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTELERİ PROJESİ
81 ilde kurulması planlanıyor. Amaç 100-150 metrekarelik alanlara sıkışmış olan işletmeleri bu bölgelere taşımak. Kaan “Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir üretim kampüsü şeklinde inşa edilecek” dedi.
BİYOGAZ ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE TESİSLERİ
Bir MÜSİAD üyesi tarafından geliştirildi. Proje kapsamında, 81 ilde 81 biyogaz+organik gübre tesisi kurulacak. Proje 128 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının ve 400 milyon dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne geçilecek.
KARZ-I HASEN SANDIĞI
Kurulalı iki yıl oldu, sistem yaygınlaştırılacak.
AFRİKA-TÜRKİYE TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZLERİ
İlk önce Sudan ardından Senagal’de açılacak.
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