MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Türkiye'nin, orta gelir tuzağından kurtulacağına olan inancımız tamdır

MÜSİAD Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara Valisi Vasip Şahin ile iş insanlarının katılımıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesine öncülük ederek Türkiye ekonomisine katkı verdiğini söyledi.

Ankara'nın başta katma değerli sanayi ürünleri olmak üzere, çok önemli sanayi ve üretim merkezi olduğunu belirten Asmalı, Ankara'nın 2022'de de en fazla ihracat yapan 5. il olduğunu kaydetti

Asmalı, Ankara'nın ekonomi, ticaret ve sanayisinin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "2023'e hızlı bir tempoyla başladık. Bu sene içerisinde yapacağımız birçok faaliyet var. Geçen yıl Gaziantep'te yaptığımız 2. Türk-Arap İş Adamları Zirvesi'nin 3'üncüsünü Konya'mızda 5-7 Mayıs'ta yapacağız. Burada 40 ülkeden 2 bini aşkın iş adamını buluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Suudi Arabistan'a bir iş gezimiz olacak. Genç iş adamlarımızın uluslararası girişimcilik kongresi var. Sınır güvenliği fuarımız var." dedi.

Son haftalarda İslam dünyasını üzen gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Asmalı, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı.

Asmalı, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında devreye alınan politikalar sayesinde ekonomide gelişim ve dönüşümlerin yaşandığını belirterek, "Bu maksatla yapılan özel sektör yatırımları ve ihracatın ekonomik büyümeye verdiği katkı da kayda değer bir artış var. Uzun vadeli hedeflere elbette ki bir anda ulaşmak mümkün değil. Seçici, hedef odaklı politikalar uygulamaya devam ettiğimiz ve elbette ki sabır gösterdiğimiz takdirde güçlü reel sektörüyle birlikte Türkiye'nin, orta gelir tuzağından kurtulacağına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da Ankara'yı yükseklere taşımak için söz verdiklerini anımsatarak, bu kapsamada sadece şehrin sorunlarına çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

Hedeflerinin çok üreten, çok istihdam yaratan ve çok ihracat yapan bir topluluk oluşturmak olduğunu ifade eden Yılmaz, bu konuda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.