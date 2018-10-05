MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Ülkemizi daha üst liglere çıkarmak için hep birlikte çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz

MÜSİAD Alanya şubesinin açılışı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, açılışta, Akdeniz'in doğasıyla huzuruyla güzel ilçesi Alanya'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın 28'inci yılında Alanya'da bulunduklarını anlatan Kaan, "Alanya için belki biraz geç kaldık. Ancak Alanya'yı dünya bağlama noktasında güzel bir binada MÜSİAD'ımızı açıyoruz. Alanya ve ülkemize hayırlı olsun. Ülkemizi daha üst liglere çıkarmak için hep birlikte çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. MÜSİAD Türkiye'nin en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşu ve sermaye platformudur. Türkiye ekonomimizin de yüzde 20'ye yakın bir paya sahiptir" diye konuştu.

Kaan, MÜSAİD'ın Türkiye'de 86, dünyada 78 ülke ve toplam 208 irtibat noktası olduğunu, temsilcilerle bu sayının 300'ü geçtiğini kaydetti.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise ülkenin her yerinde şubesi bulunan MÜSİAD'ın ülkenin kalkınmasındaki öncü kuruluşlardan olduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın yurt dışı temsilcilikleriyle ülke dışında ticari elçilik gibi çalıştığını dile getiren Harputlu, MÜSİAD'ın Alanya'da bulunmasının da güzel şeylere vesile olacağını bildirdi.