MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Afet bölgesinde ticaretin yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütüyoruz

Türk iş dünyasının önde gelen en kapsamlı gençlik yapılanmalarından Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Önceki Dönem Genel Başkanları, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu neticesinde, Cahit Ertemel, Genç MÜSİAD Başkanlığına seçildi. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD'ın, hem MÜSİAD'ın hem de güçlü Türkiye'nin güvencesi ve geleceği konumunda olduğunu belirtti. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Başkan Asmalı, "Kısa vadeli faaliyetlerimiz yanında, bölgeye yönelik uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm üyelerimiz ve gönüllülerimizle milletimizin hizmetinde, bir ve beraberiz" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE SERMAYE DESTEĞİ İLE TİCARETİN YENİDEN CANLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin devlet ve millet el ele vererek deprem felaketinin sebep olduğu travmadan güçlenerek, yaraları sararak, direncini ve inancının artırarak çıkacağını belirttiği açıklamasında, MÜSİAD'ın deprem bölgesine yönelik çalışmalar kapsamında sermaye desteği ile ticaretin yeniden canlandırılmasına katkı sağlayacak adımlar attığını ifade etti.

Başkan Asmalı sözlerine şöyle devam etti:

"Depremin ilk anından itibaren yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz ve tüm birimlerimizle harekete geçtik ve afet bölgesi için seferber olduk. Afetten etkilenen illerimizi, diğer bölgelerdeki şubelerimizle eşleştirerek kurduğumuz lojistik ağ ile afet bölgesindeki şehirlerimiz için bir koridor oluşturduk. Kısa sürede birçok noktaya tırlarla yardım ulaştırmaya başladık. Yine bu çalışmalar kapsamında Mimar Mühendisler Grubu ile iş birliği yaparak, gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılmak isteyen mühendisleri organize ettik ve bu maksatla bölgeye gönüllü 150'ye yakın inşaat mühendisi gönderdik. Kahramanmaraş'ta kurduğumuz 750 metrekarelik etkinlik çadırında MÜSİAD Aşevi, günlük 5 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Buna ilaveten üyelerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı destekleri ve MÜSİAD Paris ve Karlsruhe üyelerimizin katkıları ile Hatay'ın Defne ilçesinde sahra hastanesi kurduk. Aynı zamanda Kahramanmaraş Elbistan'da üyelerimizin destekleri ile 8 bin kişi kapasiteli 2 bin adetten oluşan konteyner yaşam kent çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Adıyaman'da da ayrı bir konteyner kent daha kurmak için çalışmalara başladık. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı depremden etkilenen üyelerimiz için sermaye desteği seferberliği başlattı. Toplanan bağışlarla bölgedeki iş insanlarımızın ticari hayatlarının yeniden canlandırılmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki haftalarda ve özellikle Ramazan-ı Şerif'te de afetzede kardeşlerimizle birlikte olacağız. Bu felaket vesilesiyle bir kez daha milletimizin dayanışma ruhunun ve direncinin ne kadar güçlü olduğuna şahit olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar zengin bir sivil topluma ve sosyal sermayeye sahip olduğunu gördük."

"AYDINLIK YARINLARIMIZIN GÜVENCESİ GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yarının iş dünyasının yetiştiği Genç MÜSİAD'ın hem MÜSİAD'ın hem de güçlü Türkiye'nin güvencesi ve geleceği konumunda olduğunu söyledi. "Aydınlık yarınlarımızın güvencesi gençlerimize güveniyoruz" diyen Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın kapılarının tüm gençlere açık olduğunu belirtti.

Başkan Asmalı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"En büyük gücümüz ve zenginliğimiz olan gençliğimizin en girişimci kesiminin temsilcilerinden oluşan Genç MÜSİAD, gerçekleştirdiği projelerle adeta dev ve dinamik bir kuluçka merkezi, bereketli ve seçkin bir girişimcilik okulu gibi çalışıyor. Aslını bilen ve asrının farkında olan Genç MÜSİAD üyelerinin aynı kararlılıkla ve samimiyetle önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edeceğine ve ülkemize ve milletimize hizmet edeceğinize inancımız tamdır. Kaliteden ve keyfiyetten taviz vermeden büyüyen ve genişlemeye devam eden, aynı zamanda vizyoner projelerle yıldızı parlayan Genç MÜSİAD bayrağını başarıyla taşıyan değerli Yunus Furkan Akbal'a, yönetim kurulunda ve diğer birimlerde görev alan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aynı heyecan ile Genç MÜSİAD bayrağını devralan Cahit Ertemel ve çalışma arkadaşlarına da hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum."

"GENÇ MÜSİAD YERİ DOLDURULAMAZ FAALİYETLERE LİDERLİK ETTİ"



Genç MÜSİAD 9. Dönem Başkanı Yunus Furkan Akbal ise Genç MÜSİAD'ın, öğrencilerden profesyonellere; girişimcilerden aile şirketlerinin genç yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede üye profiline sahip olduğuna dikkati çekerek, MÜSİAD üst çatısı altında büyük bir akademi fonksiyonunu da icra eden Genç MÜSİAD'ın bugüne kadar yetişmekte olan gençlere altyapı desteği sağladığını hatırlattı.

Akbal, açıklamasında şunları söyledi:

"Yetişmiş insan gücüne alan açmada yeri doldurulamaz faaliyetlere liderlik ettik. Biz de göreve geldiğimizde bu çatı altında nitelikli ve multidisipliner genç girişimciler yetişmesini ve kazanacakları tecrübelerle her birinin talep gören, aranan genç liderler haline gelmelerini hedefledik. Dönemimiz boyunca Genç MÜSİAD akademisinde örnek alınan, düşünce ve fikirlerine değer verilen birçok insan yetiştirdik. Genel merkezimizdeki kimi Genç MÜSİAD'lı kardeşlerimiz ve özellikle şube başkanlarımızın bölgelerinde birer kanaat önderine dönüştüğünü iftiharla gözlemledik. Üyelerimize yeni bağlantılar sunmanın yanında mevcut bağlantıların daha verimli işlemesini mümkün kılacak adımları da attık. Ekonomiye yeni bir bakış getiren '3T'projemizi hayat geçirdik. 'Tanı, tanıştır, ticaret yap'. 3T'yi sektörel, bölgesel, global ve online bir hale dönüştürdük. Farklı ticaret çevrelerinin kaynaşabileceği yeni alanlar tesis ettik. Anadolu'nun kılcal damarlarına kadar sirayet eden kuruluşumuz sayesinde üyelerimizi yerelden bölgesele; iş birliklerini ise lokalden ulusala taşıdık. Hatta bir adım daha ileri giderek bölgeselden küresele doğru genişleyen bir vizyon geliştirmeye çalıştık. Çalışmalarımızla Amerika'dan Çin'e uzanan büyük bir coğrafyanın da kapılarını araladık. Ticaretin sıfır noktasında duran girişimcilerimizin kendi kabından çıkarak yeni pazarları keşfeden, yeni insanlarla tanışarak ticari kapasitelerini artıran, bununla birlikte temsil kabiliyetine sahip liderlere dönüşmesine tanıklık ettik."

GENÇ MÜSİAD'DA CAHİT ERTEMEL DÖNEMİ



Genç MÜSİAD 10. Dönem Başkanlığını üstenen Cahit Ertemel, ismini Kolektif Girişimcilik Hareketi olarak belirledikleri yeni bir gençlik ve girişimcilik hareketi ilan ettiklerini dile getirdi. Yeni dönemde sorun-çözüm odaklı çalışacaklarını, etki alanlarındaki bölgelerde gençlerin iş dünyasına yönelik ihtiyaç ve isteklerini tespit edip analiz edeceklerini belirten Ertemel, "Bu tespitlere yönelik projeler geliştirip genç kardeşlerimize katkı sunacağız" dedi.

"Bünyesinde öğrenci, profesyonel çalışan, aile şirketinin yeni nesil temsilcisi ve kendi işinin sahibi bireyler bulunduran Genç MÜSİAD, Kolektif Girişimcilik Hareketiyle her bir ferdin kendi alanında girişimci ruhuyla çalışmasına vesile olacaktır. Bu doğrultuda öğrenci, kendini daha iyi geliştirecek, profesyonel olan işinde daha yetkin olacak, aile temsilcisi inovatif düşüncelerle şirketine yenilik katacak ve bireysel girişimciler, girişimlerini büyütecektir. Başlatmış olduğumuz bu hareketimizle, girişimcilik ruhumuzu çalışma azmiyle donatarak konfor alanımızın dışına çıkacak, makul riskler alıp, imkansızı mümkün kılmaya gayret göstereceğiz. Bu tespitlere yönelik projeler geliştirip genç kardeşlerimize katkı sunacağız. Bu faaliyetleri yaparken tabi ki de uygulanabilir ve efektif çalışmaya özen göstereceğiz. Bu dönemde Genç MÜSİAD dijtal araçları daha etkin kullanarak, üyelerimizin iş hacmini artırmak için yeni mecralar üretecektir. Oluşturacağımız hızlandırma alt yapısıyla işlerini ticarileştirmek ve büyütmek isteyen genç girişimcilere gerekli olanakları sağlayacağız."