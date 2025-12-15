MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Buluşması ve Türkiye'nin Sanayi Ve Teknoloji Raporu lansmanı gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen 6. MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Buluşması'nda, Türkiye'nin üretim kapasitesi, sanayi dönüşümü, yüksek teknoloji yatırımları ve gelecek dönem yol haritası ele alındı. MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen program; MÜSİAD Sanayi ve Yatırım Politikaları Komisyonu Başkanı Dr. Abdullah Eriş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın hitaplarıyla devam etti.

"TÜRKİYE'NİN SANAYİ VE TEKNOLOJİ RAPORU" İŞ DÜNYASINA STRATEJİK PERSPEKTİF KAZANDIRACAK

Programın açılışında konuşan MÜSİAD Sanayi ve Yatırım Politikaları Komisyonu Başkanı Dr. Abdullah Eriş, 2022'den bu yana yürütülen istişare toplantılarının sahadaki birikimi politika tasarımına taşıyan önemli bir platforma dönüştüğünü belirterek, raporun Türkiye'nin sanayi altyapısını, teknoloji yetkinliklerini, yeşil dönüşüm gerekliliklerini ve stratejik sektörlerini çok boyutlu bir şekilde ele aldığını ifade etti.

Eriş, MÜSİAD tarafından önerilen MUST Sanayi ve Teknoloji Endeksinin, sanayideki dönüşümü özel sektör perspektifiyle izleyecek önemli bir araç olacağını vurguladı. Eriş konuşmasında, Türkiye'nin sanayi dönüşümünün çok boyutlu bir süreç olduğunu; üretim, istihdam, teknoloji, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı başlıklarının eş zamanlı güçlendirileceğini ifade etti.

PROF. DR. HASAN MANDAL: BU RAPOR, ÜNİVERSİTE–SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN SOMUT BİR ÇIKTISIDIR

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında MÜSİAD ile yürütülen çalışmanın Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemi açısından örnek bir iş birliği olduğunu vurguladı. Mandal, raporun hazırlanma sürecinde akademik çevrelerin, sanayicilerin ve MÜSİAD'ın saha tecrübelerinin aynı masa etrafında buluşmasının güçlü bir sinerji oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yüksek teknolojili üretimde sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşmasının ancak bilim temelli, veri odaklı ve ortak akılla şekillenen politikalarla mümkün olduğunu belirten Mandal; üniversitelerin bilgi birikiminin sahadaki ihtiyaçlarla bütünleşmesinin önemine dikkat çekti.

İTÜ olarak MÜSİAD'ın rapor çalışmalarına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Mandal, akademi–sanayi iş birliklerinin daha da derinleşeceği yeni dönemin Türkiye'ye güçlü bir stratejik avantaj sağlayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE ÜRETİM EKONOMİSİNE DAYALI YENİ BİR DÖNEMİN TAM ORTASINDA"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, raporun Türkiye'nin sanayi yolculuğuna dair kapsamlı bir yol haritası sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı, Türkiye ekonomisi için yapısal dönüşümlerin belirleyici olacağı kritik bir eşiktir. Üretim-istihdam döngüsünü koruyarak ilerleyen ekonomi politikaları, özel sektörün yatırım iştahını canlı tutmaktadır. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve ileri imalat; hem rekabetçiliğin hem de sürdürülebilir kalkınmanın ana aksını oluşturuyor. MÜSİAD olarak bu sürecin yalnızca takipçisi değil; aktif bir paydaşı, çözüm üreticisi ve yön göstereni olmaya devam edeceğiz."

Özdemir, önümüzdeki dönemde kurulacak Ölçme-Değerlendirme ve İzleme Merkezi ile veri temelli politikaları destekleyeceklerini dile getirdi.

BAKAN KACIR: TÜRKİYE, KÜRESEL SANAYİ EKOSİSTEMİNDE YÜKSELEN BİR ÜRETİM ÜSSÜDÜR

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında Türkiye'nin son 23 yılda sanayide kaydettiği dönüşümü detaylı verilerle paylaştı. Bakan Kacır, 23 yıl önce 36 milyar dolar olan ürün ihracatının bugün 270 milyar dolara ulaştığını, imalat sanayisinin katma değerinin 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldiğini, Türkiye'nin ticari araç, güneş paneli, tekstil, çimento, çelik, beyaz eşya gibi birçok üretim alanında Avrupa'nın lideri konumunda olduğunu, özel sektörün 1.700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkeziyle teknoloji odaklı dönüşüme yön verdiğini, Ar-Ge harcamalarının 23 yılda 16,5 kat artarak 19,9 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Bakan Kacır, HIT-30 Programı, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, Hamle Programı ve İstihdamı Koruma Programı gibi yeni nesil desteklerin yüksek teknolojili üretim, yeşil dönüşüm ve istihdamı güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında; Samsun–Mersin, Mersin–Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak olmak üzere dört yeni sanayi koridorunun oluşturulacağını belirten Kacır, mega endüstriyel bölgelerle üretimin Anadolu'ya dengeli biçimde yayılacağını söyledi.

SANAYİCİLER BULUŞMASIYLA SAHA DEĞERLENDİRMELERİ ALINDI

Programın öğleden sonraki bölümünde, Bakan Kacır'ın katılımıyla MUST-Sanayiciler Buluşması gerçekleştirildi. Oturumda, sektör temsilcileri üretim, yatırım, ihracat, yeşil dönüşüm ve teknoloji ihtiyaçlarına ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı; MÜSİAD tarafından raporlaştırılacak öneriler ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN SANAYİ VE TEKNOLOJİ RAPORU" POLİTİKA YAPICILAR İÇİN REFERANS NİTELİĞİNDE

Raporun; sanayi politikalarının tarihsel gelişiminden stratejik sektörlere, yüksek teknolojiden insan kaynağına, yeşil dönüşümden afet dayanıklılığına kadar geniş bir çerçevede Türkiye'nin dönüşüm gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla analiz ettiği vurgulandı. MÜSİAD, raporun hem özel sektörün hem kamunun politika tasarımına katkı sağlayacağına dikkat çekti.