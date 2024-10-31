MÜSİAD Sanayi Ve Teknoloji Zirvesi gerçekleşti

Sanayi ve teknolojinin önemli parçalarını bir araya getiren MUST'24 alanında uzman konuşmacılarıyla sanayinin yeni teknolojilerle ortaklığını ve yeni hamlelerini değerlendirdi. "Sanayi için hamle yap" sloganıyla gerçekleşen zirvede, MÜSİAD Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, zirvede yaptığı konuşmasında Türkiye'nin sanayisi, üretim, kalkınma ve istihdamına sağladığı değerler kadar, geliştirdiği projelerle teknoloji altyapısına da önemli katkılarda bulunan MÜSİAD'ın organize ettiği zirvenin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Bakan Kacır, zirvenin bu yılki temasının "Sanayi için Hamle Yap" olmasının MÜSİAD'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile aynı düşüncede ve vizyonda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Kacır konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2000'li yıllara adım atarken ülkemiz, üretimi sınırlı, iş gücü kısıtlı, sahip olduğu potansiyel bastırılmış, adeta kabuğuna çekilmiş, kabiliyetleri ise sindirilmiş bir durumdaydı. Cumhuriyetimizin ilk döneminde kısıtlı imkanlara rağmen ülke kalkınmasına yönelik temeller atılmış, sanayinin gelişmesine yönelik yatırımlar yapılmıştı. Fakat bu kalkınma çabası sonraki dönemde ivme kaybetti. Kamu eliyle gerçekleşen sanayi yatırımlarındaki verimsizlikler, stratejik yatırımların da hızının kesilmesine neden oldu. Türk özel sektörü ise uzunca bir dönem üretimi öğrense de rekabetçi üretim gücünü kazanmakta zorlandı. Yaşanan istikrarsızlık hâli, yatırımların sürekliliğine ket vurdu. Nihayetinde, 'montaj sanayi' bile ancak sınırlı alanlara yayılabildi."

Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a olan saldırıya da değinen Kacır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"En son, güzide kurumumuz TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Şunu herkes bilsin ki bu hainlerin karanlık ve alçak eylemleri bizi yolumuzdan bir an bile alıkoyamayacak. Bu çıplak gerçeklik karşısında hiçbir tereddüt etmeden bir şey yapmak zorundayız: O da Millî Teknoloji Hamlesi'dir. Bu hamleden vazgeçmemektir, namerde muhtaç olmamaktır. Türkiye'mizin istikbalini, istiklalini kendi geliştirdiğimiz sistemlerle muhafaza edebilmektir. Savunma sanayisindeki teknolojik başarıları her alana taşıyabilmektir. Finans teknolojilerinde bağımsız olmaktır. Gıda teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde yerli ve millî kabiliyetlerimizi sonuna kadar geliştirmektir. Tüm bunları yine vatan, millet, bayrak sevdalısı MÜSİAD'lılarla ve Türkiye'nin üreten gücü sanayicilerimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

"ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRMELİYİZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, zirvenin açılışında yaptığı konuşmasında, Türk sanayisi ve teknolojisinin gelişmesi için hep birlikte çalışıp üretim gücünün birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Asmalı yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayimizin göz bebeği kurumlardan biri olan TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını da bir kez daha şiddetle kınıyor, tüm halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz inanıyoruz ki bu hain saldırı savunma sanayinde emek veren, ter döken binlerce mühendis ve teknisyenimizin çalışma azmini çok daha kamçılayacaktır. Sanayi üretiminde büyümenin sürdürülebilir olması, kendisini sürekli olarak geliştiren ekonomilerin ortak özelliğidir. Bu minvalde Türkiye'nin kalıcı bir büyüme ve kalkınma performansı sergileyebilmesi Türk sanayisinin üretim gücü ve kapasitesiyle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle az olsun, benim olsun mantığımdan kurtularak çok büyük olsun hepimizin olsun demeli, üretim gücümüzü birleştirmeliyiz."

OVP'de ortaya konulan hedefleri de değerlendiren Asmalı, Türkiye'nin esnek ve geniş imalat kapasitesine sahip olduğunu ve ekonomide yaşanan şokları daha hafif atlattığının altını çizdi. Asmalı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hedef doğrultusunda imalat sanayinin, Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının içindeki payının yüzde 10'u aşarak imalat sanayi üretimi açısından dünyanın 10 ülkesi arasında yer alma stratejisi, bu noktada vizyonumuzu belirleyen önemli bir kriterdir. Bu bağlamda bizlere yol gösterici özelliğe sahip olan Orta Vadeli Program'da (OVP) ortaya konan hedeflerin gerçekleşebilmesi bizler için de son derece önemlidir.

Bilhassa yapısal sorunlardan kurtularak sanayi sektörünün rekabet gücünü arttırmamız yüksek katma değerli teknoloji için ciddi bir dönüşüm yaşamamız ve nitelikli iş gücü sorununu süratle çözmemiz gerekmektedir. Zira ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel ekonomiye doğru entegrasyonu, teknolojik temelli, yenilikçi bir ekonomi altyapısı ve küresel rekabet gücünün kazanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizin bu anlamda potansiyelini güçlendirmesi ve teknolojiyle büyüyen sanayi düşüncesi hepimizin ortak idealidir."

MÜSİAD Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş ise yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Zirvemizde yalnızca teknoloji ve sanayi sektörlerinin nasıl daha verimli bir araya getirebileceğini konuşmayacağız, burada ele alacağımız meseleler ülkemiz açısından daha hayati konuları da kapsayacaktır. Bu yüzden biz MUST 2024'ün yalnızca bir zerre olmayacağına, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik ve millî kalkınmasına dair ortak bir vizyon belirleme platformu olacağına da yürekten inanıyoruz. Zaten tüm çabamız da bu yöndedir. Etkinliğimizle beraber küresel rekabette Türkiye'nin konumunu da güçlendirecek yenilikçi fikirleri ve stratejileri masaya yatıracağız. 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlerken sizlerin destekleriyle bu yolda daha güçlü adımlar atmak istiyoruz."

MUST'24 MÜZAKERE VE PENCERE OTURUMLARIYLA DEVAM ETTİ

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi MUST'24, Pencere ve Müzakere oturumlarıyla devam etti. Nasıl Bir Gelecek? başlıklı ilk oturumda Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cuneyd Zapsu, konuşmalarını gerçekleştirdi. MUST Müzakere oturumunda ise "Sanayide Dönüşüm: Riskleri Yönet, Fırsatları Yakala" konusuyla TVNet Ekonomi Şefi Semra Güney Karabaş'ın moderatörlüğünde Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve Çıkrıkçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu deneyimlerini aktardı.

"Geleceğe İş Gücü: Sanayide Robotikleşme" başlıklı MUST Pencere oturumda ise Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, sanayideki robotikleşme sürecinin gelecekteki iş gücüne etkilerinin nasıl olacağını, projelerinde ne gibi yollar izlediğini katılımcılar ile paylaştı. "Küresel Pazarlarda Rekabet: Sürdürülebilir İhracat Stratejileri" başlıklı MUST Müzakere oturumunda ise Sürdürülebilir İhracat Stratejilerinin konuşulduğu oturumda, Ekonomi Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi moderatörlüğü üstlenirken, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Çalık Enerji CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil; uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Bir sonraki Pencere oturumunda ise Liderliğin Hakkını Vermek konu başlığıyla Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmalarını gerçekleştirdi.

Günün son Müzakere oturumunda ise "Sanayicilerin Karşılaştığı Zorluklar: Çözüm Arayışları ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı oturumda TVNet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde Karabük Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal alanlarındaki deneyimleri sanayi, teknoloji ve eğitim perspektifiyle yorumladı.

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST'24), Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Avni Çelik'in tecrübe konuşmasıyla son buldu.