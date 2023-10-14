MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi MUST 2023 başlıyor

MUST Müzakere, MUST Pencere ve MUST Konuşmacılar; sanayi ve teknolojideki gelişmeleri, bu sektörlerdeki imkân ve tehditleri değerlendirecek, yeni öneriler sunacaklar.

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Manifestosu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından kamuoyuna ilan edilecek.

TÜRKİYE SANAYİİ MUST'TA OLACAK

MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi (MUST)'nin birincisinin hazırlık çalışmaları tamamlandı. Zirve Türkiye Sanayiinin önemli temsilcilerinden sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla icra edilecek. 18 Ekim 2023'te MÜSİAD Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenecek program kapsamında; MUST Müzakere, MUST Pencere ve MUST Konuşmacılar; sanayi ve teknolojideki gelişmeleri, bu sektörlerdeki imkân ve tehditleri değerlendirecek, yeni öneriler sunacaklar.

MANİFESTOYLA YENİ BİR UFUK

Türkiye Sanayiinin mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili MÜSİAD'ın görüş, düşünce ve hedeflerini ifade eden vizyon belgesi MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Manifestosu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı tarafından kamuoyuna ilan edilecek. Çalışmaları devam eden manifestonun sanayi, teknoloji, üretim, ihracat, istihdam konularında yeni bir ufuk açması hedefleniyor.

YENİ BAŞLANGIÇLARA VESİLE OLACAK

Zirvenin koordinasyonu; MÜSİAD Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş tarafından yapılıyor. Eriş; "Heyecanlıyız. Bir ilke imza atıyoruz. Ufkumuzu genişletmek, üretim gücümüzü pekiştirmek amacıyla bir araya geliyoruz. Hem ilan edeceğimiz manifestomuzun hem katılımcılarımızın fikir ve düşüncelerinin yeni başlangıçlara vesile olacağına inanıyorum. MUST ülke sanayimize iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

PENCERE AÇMAK İÇİN 5 DAKİKA

Zirvenin, özel ve sonuç alıcı bir formatta düzenlendiğini söyleyen Eriş; "Zaman en büyük sermayemiz. Bir üretimci olarak zamanı ekonomik kullanacağız. Zirvemiz yarım gün. Ancak hem katılımcılarımız hem biz hazırlık için çok nitelikli vakit ayırdık. Zamanı iyi kullanacağız. Genel Başkanımız manifestomuzu ilan edecek. İki müzakere toplantımız olacak. Katılımcılar ve sanayicilerimize önemli pencereler açacak 5 dakikalık 4 konuşma yapılacak. MUST Konuşmacımızın konuşmasıyla zirve tamamlanacak." dedi.

SANAYİNİN YILDIZLARI MUST'TA OLACAK

Ağırlıklı olarak Türk Sanayii'nin ilk 1000 listesinde bulunan temsilcilerinin davetli olduğu zirvede, çok sayıda önemli konuşmacı bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat TOSYALI, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat ÖZDEMİR, Biosys Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal ERDOĞAN, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL, BMV Grup Tedarik Denetim Müdürü Dr. Muammer Özkul, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel KOTİL, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali ÜLKER, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN, Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan ALTINAY, TOGG CEO'su Mehmet Gürcan KARAKAŞ Türkiye Sanayii için görüş ve düşünceleriyle MUST'ta olacaklar. Zirve MÜSİAD sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.