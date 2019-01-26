MÜSİAD: Trump iktisat sistemini ortadan kaldırdı

Kaan “ABD Başkanı Trump, dünyada 2030 yılına kadar planlanmış olan iktisat sistemini tamamen ortadan kaldırdı ve şu anda da gördüğümüz üzere devletlerin iç işlerine karışır vaziyete kadar geldi” dedi.

HİÇBİR DEVLET HAZIR DEĞİL

Kaan “Dünyada bu yeni sisteme hazır hiçbir devlet yok. Bizler dünyadaki ekonomik süreci bir fırsat olarak bileceğiz. Daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilmemiz için biz MÜSİAD olarak bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye için bir fırsat aynı zamanda Bursa için de bir fırsat olarak görüyoruz. Bizler artık enerjimizi boşa harcamayacağız. Hareket kabiliyetlerimizi sınırlamadan, anlık gelişmelerle boğuşmadan, güçlü bir muhasebe yaparak, yeniden değerlendirerek 2019 yılını daha güçlü bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bu arada genel kurulda başkanlığa Nihat Alpay seçilirken, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Alpay’ı tebrik etti.