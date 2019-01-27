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MÜSİAD’da Vefa Pehlivan, yeniden başkan seçildi

MÜSİAD Düzce Şubesi 6. olağan genel kurulu geniş katılımla yapıldı. Genel kurulda mevcut başkan Vefa Pehlivan tekrar şube başkanı seçildi.

  • İHA
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi 6.Olağan Genel Kurul Toplantısını Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde geniş katılımla yapıldı. 
 
Program MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan’ın açılış konuşması ile başladı. Pehlivan, “MÜSİAD olarak ilimizde Kurulduğumuz 2010 yılından bu yana; her zaman ülkesinin, ilinin ve üyelerinin gelişmesi için çalışan MÜSİAD Düzce Şubemizin, en eski üyesinden son üyesine kadar tüm üyelerimize ve bizleri kırmayarak genel kurulumuza katılan tüm MÜSİAD dostlarımıza şükranlarımı sunuyor” dedi.
 
“İş adamlarımızın yanında olmalıyız”
 Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı konuşmada “Bir işveren var, bir de işçi var. Baktığımızda işçilerin örgütlenmesi daha profesyonel. Sendikalar var işçilerin haklarını takip ediyor. Bunlar gayet güzel. İşadamlarımızın bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca bu ülkede kurulan her ticarethanenin devlet bir ortağı. Ama devlet karlı ortak biliyorsunuz. Devlet yüzde 20-45 arasında işyerlerimizden vergi almakta. Aynı zamanda bu işyerlerimiz de işçi çalıştırmakta. Onun için işadamlarımızın yanında olmamız lazım. Örneğin otoban bağlantı yolumuzu açtık. Sonra organize sanayimizin yolunu açtık. İşadamları da haklarını takip etmeli” dedi. 
 AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MÜSİAD’ın ülkesini seven insanların oluşturduğu bir yapı olduğu belirterek “Vatanını milletini seven bu güzel insanlar, bu güzide insanlar Düzce’de de yatırımlarını arttırsınlar. Yatırımlarının üzerine yatırım, tuğlanın üzerine bir tuğla koysunlar. Taş üzerine taş koysunlar iş üretsinler” dileklerinde bulundu. 
 MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise, iş adamlarının önünü açmak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 
 
AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, bakanlığı döneminde iş dünyasının sorunlarını kendi sorunları gibi gördüklerini ve bu konuda ciddi mesafeler kat ettiklerini belirterek “Zaman geçiyor, kişisel pozisyonlarımız, makam ve mevkiler değişiyor. Dün sizinle Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak birlikteydik bugün belediye başkan adayı olarak, yarın da inşallah belediye başkanı olarak birlikte olacağız. Tek derdimiz ve amacımız olmalı, bu amaç, güçlü, diz çökmeyen, büyük bir ülke olma hedefine kilitlenmiş Türkiye’dir” dedi. 
 
Protokol konuşmalarının ardından ise seçimlere geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Vefa Pehlivan tekrar seçilerek güven tazeledi.
 
Vefa Pehlivan başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı; “Sadık Dik, İsmail Bayram, Selahattin Aydın, Faruk Esen, Özgür Sağlam, Aziz Öz, Nurullah Veli, Munat Taştepe ve Alp Gökhan Yanmaz. 
 

İşte MHP´nin seçim şarkısı

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