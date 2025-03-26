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Ekonomi

MÜSİAD'dan 'boykot' açıklaması: Kazanımları tersine çevirme maksadı taşımakta

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), muhalefetin boykot çağrısına ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, 'Yerli markalarımıza yönelik boykot çağrıları, Türkiye ekonomisinin birçok zorlu koşula direnerek elde ettiği kazanımları tersine çevirme maksadı taşımakta, üretimi ve istihdamı olumsuz etkilemektedir' ifadelerini kullandı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
MÜSİAD'dan 'boykot' açıklaması: Kazanımları tersine çevirme maksadı taşımakta
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MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, son yıllarda Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi, ihracat odaklı büyüme modeli ve yenilikçi girişimleriyle büyük bir ivme kazandığı ve yerli markaların azimli çalışmaları sayesinde küresel dalgalanmalara karşı direnç gösterdiği kaydedildi.

Milli markaların uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaştığı, ekonominin son 18 çeyrektir aralıksız pozitif büyüme performansı sergilediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bilhassa parasal sıkılaştırma dönemlerinde iç tüketimin büyüme üzerindeki kritik etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yerli markalarımıza yönelik boykot çağrıları, Türkiye ekonomisinin birçok zorlu koşula direnerek elde ettiği kazanımları tersine çevirme maksadı taşımakta, üretimi ve istihdamı olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve tarihî üstünlüklerinin ön plana çıktığı, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için kararlı bir mücadelenin olduğu böylesi bir dönemde, bu tür çağrılarla ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemleri reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz."

"İŞ DÜNYASI, SİYASİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTULMALI"

MÜSİAD olarak, ülkeye katma değer sağlayan, istihdam oluşturan ve milli üretimi teşvik eden firmalara karşı yapılan boykot çağrılarının ülke menfaatleriyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, "İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir. Bugün, küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırma, yerli üretimi teşvik etme, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleme zamanıdır. Yerli markalarımıza sahip çıkmalı ve Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." denildi.

  • MÜSİAD
  • muhalefet
  • boykot

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