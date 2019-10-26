MÜSİAD’dan Hindistan’a çıkarma

Dört gün boyunca devam eden ziyaret kapsamında, iş forumu, B2B görüşmeleri, Mumbai Dünya Ticaret Merkezi gibi ülkenin önde gelen kurumlarına ziyaretler ve şehir gezisi gibi organizasyonlar düzenlenerek Türkiye ile Hindistan arasında önemli ticari bağlantılar kuruldu.

BÜYÜK BİR ADIM ATTIK

Hindistan’a düzenlenen iş gezisinde heyete başkanlık yapan MÜSİAD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tevfik Dönmez, geziye ilişkin izlenimleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “İlkini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye-Hindistan İş Forumu” programında, MÜSİAD’ın çalışmaları, projeleri ve faaliyetleri hakkında Hindistanlı iş insanlarına ve ticari kuruluşlara bilgilendirmede bulunduk. MÜSİAD’ın yerel ve ulusal basında yer almasına katkıda sağladık. Mumbai Başkonsolosumuz Ali Tolga Kaya ve Ticaret Ataşemiz Hüseyin Aydın‘ın katılımlarıyla Hindistan’ın önde gelen kuruluşlarından MACCIA ve ICIB ile MoU anlaşması imzaladık. Özellikle yereldeki kurumlarımızın uluslararası iş birliği ile oldu” dedi.