MÜSİAD’dan mesleki eğitime destek 

NİTELİKLİ ELEMAN SORUNU

Kaan, MÜSİAD’ın ‘hami okul’ projesi kapsamında Kartal’daki Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım bölümünün açılışında yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin Türkiye için öneminin her geçen gün arttığını belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana mesleki eğitimle ilgili projelere ağırlık verdik ve devam edeceğiz” dedi. MÜSİAD’ın yarı açık cezaevlerindeki insanlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü, atölye ve fabrika kuruluşları yaptığını anlatan Kaan, Türkiye’nin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayarak ülkenin üretimini yükseltmeyi amaçladıklarını vurguladı. Kaan, “Biz 2011 yılından itibaren mesleki eğitim çalışma raporları yaptık. Birçok çalışmayı yapıp bunları gerekli yerlere ilettik. Mesleki eğitim konusunda dünyadaki en iyi modeli hazırlamış durumdayız” dedi.

LİSEDE ÖRNEK PROJE BAŞLATILDI

MÜSİAD Mobilya ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş da Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Tasarım bölümünü yaklaşık 6 aylık yoğun bir çalışma sonucu hazır hale getirdiklerini belirterek “Bölümümüzde öğrencilerimizin gelişmesini ve alanlarında profesyonelleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli ham madde tedarikinden öğrencilerimizin giyeceği kıyafetlere kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar sağlıyoruz” dedi.