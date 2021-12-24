MÜSİAD'ın indirim çağrısına üyelerden tam destek

AA 24 Aralık 2021 Cuma 13:17 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 13:17

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, indirim çağrısı çok kısa süre içinde karşılık buldu.

11 bini aşkın üyesiyle, 60 binden fazla işletmeyi temsil eden MÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin piyasalara olumlu yansıması ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışının kaydedilmesinin ardından iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. MÜSİAD, söz konusu değer kazanımı nedeniyle, "Haydi Türkiye Şimdi İndirim Zamanı" kampanyasını başlattı. Kampanyaya destek veren MÜSİAD üyesi kuruluşlar da indirim yapmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "Çağrımızın hızlı bir şekilde karşılık bulmasından dolayı gururluyuz. Üyelerimiz kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Başlattığımız bu kampanya, inanıyorum ki çığ gibi büyüyecek sadece MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluşlar değil ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmalar katılacaktır." ifadelerini kullandı.

Son ekonomik gelişmeler doğrultusunda iş dünyasını halkın alım gücü lehine ürün fiyatlarında indirime davet ettiklerini vurgulayan Asmalı, şunları kaydetti:

"Vakit beraber olma, daha güçlü yarınları birlikte inşa etme vaktidir. Ne mutludur ki çağrımız hızlı bir karşılık buldu. MÜSİAD üyesi kuruluşlarımız kampanyamıza indirim yaparak destek vermeye başladı. Milletimizin refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan sonra da bu yönde, üreten ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yılda serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına inanıyoruz."