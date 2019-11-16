Müslüman kadın gezginlerin gözdesi Türkiye

Türkiye, Müslüman kadın gezginlerin ilk 3 tercihi arasında yer aldı. Araştırmaya göre gençler başta olmak üzere Müslüman kadınların dünyayı deneyimlemek için daha fazla seyahat etmeye başladıklarını ortaya koydu.

İKİ KATINA ÇIKACAK

2018’de sayıları 140 milyon olan Müslüman seyahat severlerin 2026’da neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre keyif için seyahat edenler yüzde 91 ile ağırlıkta; dini amaçlı seyahat edenlerin oranı ise yüzde 21. Bunu yüzde 11 ile iş amaçlı seyahatler takip ediyor. Müslüman gezginlerin yüzde 71’i aileleriyle seyahat ettiği için aile dostu yerleri tercih ediyorlar. Müslüman seyahat severler arasında en çok dikkat çeken grup ise 80 milyar dolar harcama ile sayıları 63 milyonu bulan Müslüman kadın seyahat severler.

SÜREKLİ YÜKSELİŞ VAR

Araştırma sonuçlarına göre Müslüman kadın gezginlerin aradıkları seyahat beklentilerini karşılayan ilk dört ülke Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Endonezya. Bu dört ülke, helal yiyecek, ibadethaneler ve mahremiyet sağlayan dinlenme alanları Müslüman Seyahat Endeksi’nde (GMTI) sürekli olarak üst sıralarda yer alıyorlar. Bu dört ülkeden sonra Japonya, Singapur, Güney Kore, İngiltere ve Avustralya geliyor.

Güvenlikte Türkiye 3’üncü