star.com.tr 20.12.2019 14:12 - Güncelleme: 20.12.2019 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin, ''Türkiye’nin Otomobili Projesinde ne durumdayız?'' sorusuna şöyle yanıt verdi;

Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım

BAKAN VARANK PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan geldi.

Varank, yerli otomobilin üstlenicileri ile birlikte, 2 otomobilin önünde çekilen fotoğrafları, ''27 Aralık 2019'' notuyla Twitter hesabından paylaştı.