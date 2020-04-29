29 Nisan 2020 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:31

Savunma ve havacılık sanayinin 2019 yılı cirosunun bir önceki yıla göre yüzde 24.3 artarak 10 milyar 884 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) sektörden doğrudan temin ettiği verilere dayalı olarak 2019 yılı savunma ve havacılık sanayii göstergelerini açıkladı. 2019 cirosu düzenli artışını devam ettirerek ilk kez 10 milyar doların üzerine çıktı. Bunda, TSK’nın ve diğer güvenlik güçlerinin operasyonlar nedeniyle mühimmat vb. ihtiyaçlarının artması, diğer savunma malzemelerinin tüketimindeki artışlar ile ihracattaki artışın rol oynadığı belirtiliyor. SSB performans programında 2019 yılı cirosunu 12.2 milyar dolar olarak tahmin etmişti. SSB’nin 2020 performans programında 2020 yılında 16.5; 2021 yılında 19.7 ve 2023 yılında 23.2 milyar dolar ciro tahmin edilmişti.

İHRACAT ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ



SASAD raporuna göre 2019 yılında Türkiye savunma ve havacılık ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 40.21 artarak 3 milyar 68 milyon dolar düzeyine çıktı. Sektörün 2019’da yaptığı ithalat ise 3 milyar 88 milyon dolar oldu.

Savunma sanayiinin 2019’da aldığı yeni siparişler ise önceki yıla göre yüzde 12.56 oranında azalarak 10 milyar 671 milyon dolar seviyesine geriledi. Savunma ve havacılık sektörü ürün ve teknoloji geliştirme yatırımları şampiyonluğunu 2019’da da sürdürdü. Sektörün toplam ürün ve teknoloji geliştirme yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 15.44 oranında artarak 1 milyar 672 milyon dolar düzeyine çıktı. Bunun 1 milyar 423 milyon doları ürün geliştirme yatırımlarından geldi. Sektörün toplam istihdamındaki artış da sürdü. 2019’da istihdam bir önceki yıla göre yüzde 9,71 artarak 73 bin 771 kişiye ulaştı. Türk savunma sanayiinde hali hazırda envanterde çeşitli aşamalarda 700’ün üzerinde proje yürütülüyor. (Dünya)