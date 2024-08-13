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Ekonomi

Ne petrol ne doğal gaz! Ekonomiye tam 4,8 milyar dolar katkı sağladılar

Yenilenebilir enerji kaynakları ekonomiye 6 ayda 4,8 milyar dolar katkı sağladı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 11:06 - Güncelleme:
Ne petrol ne doğal gaz! Ekonomiye tam 4,8 milyar dolar katkı sağladılar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artışıyla yılın ilk yarısında ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yenilenebilir enerjideki gücüyle enerjide ithalata bağımlılığı azaltıyoruz. Enerjimizi verimli kullanarak enerji arzını daha güvenli hale getiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografikte ise yılın ilk yarısında yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik sayesinde 14,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önlendiği ve ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığı kaydedildi.

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