Nef’ten Londra açılımı
Hedefini 2023’e kadar 10 dünya metropolünde proje geliştirmek olarak koyan Nef, bu amaçla Londra’da Brentford’u hayata geçirdi. 380 bin pound daire fiyatı ile proje kira garantisi de sunuyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye’de pek çok konut projesine imza atan Nef, İngiltere’nin başkenti Londra’daki ilk projesi Brentford’u hayata geçirdi. Önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen 10 metropolünde Nef markalı projeler geliştirmeyi hedefleyen şirket bu çalışmalarını Nef Global çatısı altında yapacak. Amaçlarının gayrimenkul alanında uluslararası bir Türk markası yaratmak olduğunu belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Ocak 2018’de yurtdışı yatırımları için hayata geçirdiği Nef Global ile dünyaya açılacaklarını söyledi. Kuruluşunun üçüncü ayında 62 farklı iş birliği teklifi aldıklarını belirten Timur, Nef Global’in New York, Londra, Berlin gibi metropollerde geliştireceği projelerle küresel bir oyuncu olmayı hedeflediğini aktardı. “Ocak ayında Nef Global’i kurduğumuzda 3 kişilik kadromuz yurtdışında 62 ayrı firma ile masaya oturdu. Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak” diyen Timur, şunları söyledi:
GURUR VERİCİ BİR İŞ
“Burada daha da önemlisi fikir ihracatı. Nitekim ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi de yok. Yurtdışında şehirlerde projelere isim vermek kolay, hatta bunu Amerika ve İngiltere’de uygulayan birkaç firma da oldu, ama arkasında ürün ve patent olmayınca sürdürülebilir olmuyor. Biz bu anlamda gayrimenkul sektöründe dünyada bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizim için, ülkemiz için gurur verici bir işe imza atıyoruz.”
EN KÜÇÜK DAİRE 380 BİN POUND
Nef BrentfordLondon projesiyle ilgili bilgi veren Nef Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit “Proje, Heathrow’a arabayla 15 dakika, şehir merkezine ise metroyla 20 dakika uzaklıkta olan ve son yıllarda Londra’nın en hızlı gelişen bölgelerinden birisi olarak göze çarpan Brentford bölgesinde yer alıyor. Yeni marina ve stadyumun inşa edildiği bu bölgenin etrafında 200’ün üzerinde kurumsal şirket ve 25 bin beyaz yakalı çalışan bulunuyor. Nef BrentfordLondon projesinde toplam 73 adet; stüdyo, 1+1 ve 2+1 yaşam seçenekleri sunuluyor. İç dekorasyonu tamamlanmış olarak mobilyalı bir şekilde teslim edilecek daire fiyatları 380 bin pounddan başlıyor. 2018 son çeyrekte satışa sunulan projede, teslimler 2019 Nisan ayında başlayacak” ifadelerini kullandı.
Projenin tanıtım toplantısına (soldan) Nef Global Genel Müdürü Kahraman Yiğit, Select Development Kurucusu Snaj Dhir, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve Nef Genel Müdürü Selçuk Çelik katıldı.
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