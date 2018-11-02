Nef’ten Londra açılımı 

Türkiye’de pek çok konut projesine imza atan Nef, İngiltere’nin başkenti Londra’daki ilk projesi Brentford’u hayata geçirdi. Önümüzdeki 5 yıl içinde Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen 10 metropolünde Nef markalı projeler geliştirmeyi hedefleyen şirket bu çalışmalarını Nef Global çatısı altında yapacak. Amaçlarının gayrimenkul alanında uluslararası bir Türk markası yaratmak olduğunu belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Ocak 2018’de yurtdışı yatırımları için hayata geçirdiği Nef Global ile dünyaya açılacaklarını söyledi. Kuruluşunun üçüncü ayında 62 farklı iş birliği teklifi aldıklarını belirten Timur, Nef Global’in New York, Londra, Berlin gibi metropollerde geliştireceği projelerle küresel bir oyuncu olmayı hedeflediğini aktardı. “Ocak ayında Nef Global’i kurduğumuzda 3 kişilik kadromuz yurtdışında 62 ayrı firma ile masaya oturdu. Şu anda bu rakam 200’ün üzerinde. Hedefimiz 2023’te 10 ayrı metropolde olmak” diyen Timur, şunları söyledi:

GURUR VERİCİ BİR İŞ

“Burada daha da önemlisi fikir ihracatı. Nitekim ülkemizin, kalkınması için en değerli şey fikir ihracatı. Biz bu ortaklığı sadece fikri hakkımız ve patentimizle herhangi bir özkaynak koymadan gerçekleştiriyoruz. Ve bu ihracatta ithal girdi de yok. Yurtdışında şehirlerde projelere isim vermek kolay, hatta bunu Amerika ve İngiltere’de uygulayan birkaç firma da oldu, ama arkasında ürün ve patent olmayınca sürdürülebilir olmuyor. Biz bu anlamda gayrimenkul sektöründe dünyada bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bizim için, ülkemiz için gurur verici bir işe imza atıyoruz.”