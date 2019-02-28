Nepal’den Karayipler’e kadar data ihraç ediyor

Turkcell’in, geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde duyurduğu dijital ihracat hamlesi bir yıl içerisinde 3 kıtada toplam 9 operatörde karşılık buldu. Lifecell, Türkiye’de Turkcell, KKTC’de Kuzey Kıbrıs Turkcell, Belarus’ta BeST, Ukrayna’da Lifecell, Almanya’da Lifecell Europe ve Moldova’da Moldcell’in ardından şimdi de Arnavutluk’ta ALB Telecom, Nepal’de CG Corp Global, Karayipler, Orta Amerika ve Asya Pasifik’te 31 ülkede faaliyet gösteren Digicel ile toplam 39 ülkede kullanılmaya başlanacak. Yakın zamanda imzalanan anlaşmalarla birlikte BiP, fizy, TV+, Dijital Operatör, Okudo (Dergilik), Lifebox, Yaani, Upcall, GollerCepte, Akademi ve Kopilot gibi onlarca servis toplamda 9 operatör tarafından müşterilerine sunulacak. Hayata geçen işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin uygulamaları toplamda yaklaşık 320 milyon kişinin yaşadığı bir pazara açılmış oluyor.

1440’IN BAŞARISI

Barselona’da gerçekleşen basın toplantısında, bir yılda kat edilen mesafeyi basın mensuplarıyla paylaşan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, “Bundan tam bir sene önce, tam da burada ‘Dijital ihracat dönemini başlatıyoruz’ demiştik. Aradan geçen bir senede onlarca operatör ile yaptığımız görüşmelerde, 1440 stratejisine aslında dünyadaki tüm operatörlerin ihtiyacı olduğunu gördük. Bu noktada özellikle Digicel Group, ALB Telecom ve Moldcell çok vizyoner bir yaklaşım gösterdiler ve Lifecell’in dijital servislerini tercih ettiler. Nepal’den CG Corp Global ise Nepal’in ilk dijital operatörünü Lifecell ile birlikte kurmaya karar verdi. Bugün toplamda 3 farklı kıtada, 9 operatör faaliyet gösterdikleri ülkelerde, başarısı bugüne kadar 6 ülkede kanıtlanmış olan 1440 stratejisini hayata geçirmeye başladılar. Bu Turkcell’in değil Türkiye’nin başarı hikayesidir” dedi.

SÖZ SAHİBİ OLACAKLAR

“Operatörler Endüstri 4.0 ile birlikte sağlık, eğlence, eğitim ve ulaşım gibi tüm sektörlerin dönüşmesinde ana bileşen haline geliyor. Bu ancak ‘dijital operatör’ haline gelerek başarılabilir” diyen Terzioğlu, öngörüleri sayesinde dijital ihracatta yol aldıklarını belirtti. BiP, fizy, TV+, Lifebox, Okudo, Paycell, Dijital Operatör, Kopilot ve Yaani gibi küresel rakiplerini üstün özellikleriyle geride bırakan dijital servisler oluşturduklarını anlatan Terzioğlu “Ancak tüm operatörlerin bunu yapabilecek kaynağı, zamanı veya insan kaynağı yok. O nedenle bu global deneyimimizi şimdi adım adım diğer operatörlere, kendilerini ‘dijital operatöre’ dönüştürebilmeleri için aktarıyoruz. Önümüzdeki dönem dijital operatörlerin yeniden söz sahibi oldukları bir dönem olacak” diye konuştu.