Netkent ve Turkcell’den dijital üniversite hamlesi

Yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Lifecell Netkent’ tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunuluyor. Dijital üniversitenin öğrencileri dersleri dijital operatör ile takip edecek.Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi derslerine 15 Ekim’de dünyanın ilk dijital operatörünün sağladığı altyapı ile başlıyor. Gerçekleştirilen iş birliği ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacı operatör şirket tarafından karşılanacak.

2023 HEDEFİ İÇİN

Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümü kaybolacağını belirterek, “Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, kişilerin çağa uygun ikinci eğitim şart. dedi.

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise Türkiye’nin 2023 hedefleri için çalıştıklarını belirterek “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora değin birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük etmiştik. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk” diye konuştu.

20GB İNTERNET VERİLECEK

Netkent öğrencilerinin kullanacakları Lifecell Netkent paketinin içerisinde aylık 3G+3GB saat 22.00-06.00 arası geçerli olarak toplam 6GB internet, her yöne geçerli 500 dakika konuşma ve 100 SMS yer alıyor. Bu tarifede yine dersleri izleyecekleri www.netkent.edu.tr adresinde geçerli aylık 20GB internet de ayrıca tanımlanacak. Öte yandan pakette bulunan BiP’te her yöne geçerli 1000 dakika sayesinde öğrenciler sabit yönler de dahil tüm konuşmaları rahatça yapabilecek.