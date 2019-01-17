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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,42 azalışla 24.106,50 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 2.607,63 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 7.010,13 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin ekonomisinin yavaşlayacağına dair endişelerin ve Morgan Stanley'nin beklentilerin altında kar açıklamasının New York borsasını negatif etkilediğini belirtti.

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