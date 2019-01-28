New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.
- AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 azalışla 24.596,98 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kayıpla 2.644,97 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 7.015,19 puanda seyrediyor.
Analistler, kötü gelen şirket bilançolarıyla birlikte küresel büyümeye yönelik endişelerin yeniden ortaya çıktığını ve bunun pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.