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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,57 azalışla 24.596,98 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 kayıpla 2.644,97 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybıyla 7.015,19 puanda seyrediyor.

Analistler, kötü gelen şirket bilançolarıyla birlikte küresel büyümeye yönelik endişelerin yeniden ortaya çıktığını ve bunun pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

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