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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, günü düşüşle tamamladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 91,74 puan (yüzde 0,36) düşüşle 25.706,68 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,71 puan (yüzde 0,03) azalışla 2.809,21 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,79 puan (yüzde 0,04) değer kaybıyla 7.642,70 puandan kapandı.

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