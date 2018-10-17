New York borsası düşüşle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 91,74 puan (yüzde 0,36) düşüşle 25.706,68 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,71 puan (yüzde 0,03) azalışla 2.809,21 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 2,79 puan (yüzde 0,04) değer kaybıyla 7.642,70 puandan kapandı.
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