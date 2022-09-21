New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,01 azalışla 30.706,23 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 azalarak 3.855,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 11.425,05 puana indi.

Fed'in yüksek enflasyona karşı "ultra şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentileriyle endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Bankanın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlarken analistler, Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin de kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 16 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.