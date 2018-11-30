Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

New York borsası G20 öncesi düşüşle kapandı

New York borsası, 'G20 Liderler Zirvesi' öncesinde düşüşle kapandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,11 düşüşle 25.338,83 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.737,80 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.273,59 puana geriledi.

Analistler, hisse senetlerinde yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesinde yaşanan dalgalanmayı ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuca ilişkin belirsizliğe dayandırdı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ekim ayına ait kişisel harcamalar yüzde 0,6 ve kişisel gelirler yüzde 0,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentinin kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Ters yönden gelerek kazaya karışan araç sürücüsüne meydan dayağı

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA