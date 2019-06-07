New York borsası pozitif seyrediyor

BD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatli kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,9 artışla 25.947,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 2.870,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 artışla 7.703,70 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişelerine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerinin, açıklanan son verilerin ardından yükseldiğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.