New York borsası sert düşüşle kapandı

<p> Dow Jones Sanayi Endeksi 545,91 puan (yüzde 2,13) düşüşle 25.052,83 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 57,31 puan (yüzde 2,06) azalışla 2.728,37 puana geriledi.</p> <p> Nasdaq Teknoloji Endeksi de 92,99 puan (yüzde 1,25) kayıpla 7.329,06 puana düştü.</p>
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