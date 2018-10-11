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New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler günü sert düşüşle tamamladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 545,91 puan (yüzde 2,13) düşüşle 25.052,83 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi de 57,31 puan (yüzde 2,06) azalışla 2.728,37 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 92,99 puan (yüzde 1,25) kayıpla 7.329,06 puana düştü.

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