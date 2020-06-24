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Ekonomi

New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 23:25 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 23:25
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,71 azalışla 25.447,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,56 kayıpla 3.051,14 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,19 azalışla 9.909,17 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ederken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Ülke genelinde artan vaka sayısına ilişkin haberler, ekonomik toparlanmanın tehlikeye girebileceğine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

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