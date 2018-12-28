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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,60 artışla 23.277,19 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 kazançla 2.502,00 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 6,614,83 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve askıda konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

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