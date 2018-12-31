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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,67 artışla 23.217,05 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kazançla 2.503,22 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 6.649,52 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini belirtmesinin ardından ABD piyasalarının olumlu etkilendiğini belirterek, yarın yılbaşı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

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