New York borsası, yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
- AA
Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 25.633,87 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 2.838,30 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.683,12 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının çözüme ulaşılabileceğine dair ifadeleriyle New York borsasının pozitif bir seyir izlediğini belirtti.
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