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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,21 artışla 25.638,82 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 kazançla 2.830,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 7.658,56 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışının az olmasının etkisiyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

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