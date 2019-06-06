New York borsası, yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
- AA
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 25.583,78 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 2.827,35 puan ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 7.592,98 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.
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