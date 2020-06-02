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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

AA02 Haziran 2020 Salı 23:28 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 23:28
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 25.742,65 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3.081,10 puana çıktı ve 12 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,59 yükselişle 9.608,38 puan seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar devam ederken Amerikan borsasında endeksler gün boyu yukarı yönlü bir seyir izledi.

Protestolara rağmen pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine dair artan iyimserlik belirleyici oldu.

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