New York borsası yükselişle kapandı

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:30 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:30

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,39 artışla 27,201,52 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 3.327,77 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 10.998,40 puana ulaştı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik beklentiler ile Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler etkili oldu.

ABD'de teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin söz konusu paket üzerinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varılması için çalışıldığını belirtti.

ABD'li tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson & Johnson ise ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de temmuzda aylık 1 puan artarak 58,1 değerine çıktı ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de dış ticaret açığı ise haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,5 azalarak 50,7 milyar dolara geriledi.