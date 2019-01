New York seyahat fuarı "The New York Times Travel Show"da Türkiye'nin tanıtıldığı standa ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu ABD'nin en önemli kültür kenti New York'ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan 'The New York Times Travel Show'da Türkiye'nin tanıtıldığı standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.