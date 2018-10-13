Niğde'nin güneşine 9 milyarlık yatırım

Niğde-Bor, 9 milyar liralık yatırımla ‘GES üssü’ olacak. 2015 yılının kasım ayında Bakanlar Kurulu tarafından Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlenen ve geçtiğimiz ayın sonunda ise YEKA olarak ilan edilen bölgeye 9 milyar yatırım yapılacak. İhale sürecinin başladığı bölge için 2019’un sonuna kadar müracaatlar alınacak.

300 MW’LIK SANTRAL

Proje kapsamında, bin 500 megavat gücünde güneş enerji santralinin kurulacağı Bor ilçesine bağlı Emen-Badak-Seslikaya köyleri arasındaki 2 bin 539 hektarlık alan, Bakanlar Kurulu kararıyla Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmişti.

Yatırımcıların 31 Ocak 2019’a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği proje çerçevesinde, bölgeye ilk etapta kurulması planlanan 300 megavat gücündeki santral için sahanın kullanım hakkı 30 yıllığına ihaleyi kazanacak yatırımcılara verilecek. Yaklaşık 9 milyar lira maliyetle kurulacak Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde kurulacak santralle, ilk etapta yılda asgari 570 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 270 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak ve ekonomiye yaklaşık 200 milyon lira katkı sağlanacak. Tesisin kurulacağı bölgede incelemelerde bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, projenin Türkiye ve Niğde için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

MİLLİ VE YERLİ ENERJİ

Vali Şimşek, tesisin kurulacağı alanın verimsiz bir mera olduğunu ifade ederek, buranın mera vasfını kaldırarak projenin önünü açtıklarını aktardı. Şimşek “Ülkemiz için stratejik önemde bir yatırım. Bu yatırım gerçekleştiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda, yerli, milli ve çevreci enerji ucuza üretilecek. Bu sayede de ülkemizin enerjide ve dövizde dışa bağımlılığı azalmış olacak. Bu yatırımın bir başka faydası da yaklaşık bin 250 kişiye iş imkanı sağlayacak olmasıdır. Yatırımın ülkemize, milletimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Niğde-Bor bölgesi, güneş enerjisi verimliliği en yüksek bölgelerden birisi. Çünkü bu bölgede kurulacak tesisler güneş enerjisini en iyi şekilde alacak ve elektrik enerjisine dönüştürecek. Enerji verimliliği yüksek olduğu için de bu bölgeyi seçtik. İnşallah ilimiz güneş enerjisi noktasında ülkemizdeki yeni üslerden birisi olacak” dedi.

EKONOMİYE 1 MİLYAR KATKI, 1.250 KİŞİYE İŞ

Projenin tamamının faaliyete geçmesiyle bin 500 megavat gücündeki santralden yılda asgari 2 milyar 850 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek ekonomiye yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanacak. Tamamen yerli, milli ve çevreci nitelikte olacak santrallerden oluşacak bölge, hem sanayinin gelişmesine katkı sağlayacak hem de yaklaşık bin 250 kişiye istihdam imkanı sunacak. Tesiste, Niğde’nin elektrik tüketiminin 2.8 katı enerji üretilerek yaklaşık 1 milyon 350 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye’de toplam 43 milyon abone dikkate alındığında Bor GES, her 100 aboneden 3.3’ünün elektriğini karşılamış olacak.