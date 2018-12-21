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Nijerya'nın susam ihracatında Türkiye ilk sırada

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, 'Susam ihraç etttiğimiz ülkeler arasında Türkiye birinci sırada gelmektedir.' dedi.

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Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Audu Ogbeh, ülkesinin susam ihracat ettiği ülkeler arasında Türkiye'nin birinci sırada geldiğini söyledi.

Başkent Abuja'da düzenlenen Afrika Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde konuşan Bakan Ogbeh, "Susam ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Türkiye birinci sırada gelmektedir. Türkiye'den sonra en fazla Çin ve Hindistan'a susam ihracatı yapılmaktadır." dedi.

Ogbeh, Nijerya'nın soya fasulyesi ihracatında da önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Nijerya, dünyadaki en kaliteli zencefili ihraç eden ülkeler arasında lider konumdadır." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak zencefil ihracatını desteklediklerini dile getiren Bakan Ogbeh, Nijerya'nın Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük üçüncü zencefil ihracatçısı olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Ogbeh, Devlet Başkanı Muhammedu Buhari tarafından 2016 yılında başlatılan "Tarım Tanıtım Politikası" programı ile ülkedeki gıda sorunun çözülmesini hedeflediklerini kaydetti.

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