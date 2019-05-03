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Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 1,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,98 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 30,12 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,39, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,24 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,18 yükseldi.

TÜFE, nisanda mart ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de marta göre yüzde 2,98, Nisan 2018'e kıyasla da yüzde 30,12 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,33 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,94, en yüksek yüzde 2,8 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,13 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
 
Aylık Değişim    TÜFE                                                                   Yİ-ÜFE                                                                  
AYLAR/YILLAR     2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017    2018    2019    2011     2012    2013    2014    2015    2016   2017    2018    2019    
Ocak             0,41    0,56    1,65   1,98    1,1     1,82    2,46    1,02    1,06    2,36     0,38    -0,18   3,32    0,33    0,55   3,98    0,99    0,45    
Şubat            0,73    0,56    0,3    0,43    0,71    -0,02   0,81    0,73    0,16    1,72     -0,09   -0,13   1,38    1,2     -0,2   1,26    2,68    0,09    
Mart             0,42    0,41    0,66   1,13    1,19    -0,04   1,02    0,99    1,03    1,22     0,36    0,81    0,74    1,05    0,40   1,04    1,54    1,58    
Nisan            0,87    1,52    0,42   1,34    1,63    0,78    1,31    1,87    1,69    0,61     0,08    -0,51   0,09    1,43    0,52   0,76    2,60    2,98    
Mayıs            2,42    -0,21   0,15   0,40    0,56    0,58    0,45    1,62            0,15     0,53    1       -0,52   1,11    1,48   0,52    3,79            
Haziran          -1,43   -0,9    0,76   0,31    -0,51   0,47    -0,27   2,61            0,01     -1,49   1,46    0,06    0,25    0,41   0,07    3,03            
Temmuz           -0,41   -0,23   0,31   0,45    0,09    1,16    0,15    0,55            -0,03    -0,31   0,99    0,73    -0,32   0,21   0,72    1,77            
Ağustos          0,73    0,56    -0,1   0,09    0,4     -0,29   0,52    2,30            1,76     0,26    0,04    0,42    0,98    0,08   0,85    6,60            
Eylül            0,75    1,03    0,77   0,14    0,89    0,18    0,65    6,30            1,55     1,03    0,88    0,85    1,53    0,29   0,24    10,88           
Ekim             3,27    1,96    1,8    1,9     1,55    1,44    2,08    2,67            1,6      0,17    0,69    0,92    -0,2    0,84   1,71    0,91            
Kasım            1,73    0,38    0,01   0,18    0,67    0,52    1,49    -1,44           0,65     1,66    0,62    -0,97   -1,42   2      2,02    -2,53           
Aralık           0,58    0,38    0,46   -0,44   0,21    1,64    0,69    -0,40           1        -0,12   1,11    -0,76   -0,33   2,98   1,37    -2,22           
                                                                                                                                                  
Yıllık Değişim   TÜFE                                                                   Yİ-ÜFE                                                                  
AYLAR/YILLAR     2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017    2018    2019    2011     2012    2013    2014    2015    2016   2017    2018    2019    
Ocak             4,9     10,61   7,31   7,75    7,24    9,58    9,22    10,35   20,35   10,8     11,13   1,88    10,72   3,28    5,94   13,69   12,14   32,93   
Şubat            4,16    10,43   7,03   7,89    7,55    8,78    10,13   10,26   19,67   10,87    9,15    1,84    12,4    3,1     4,47   15,36   13,71   29,59   
Mart             3,99    10,43   7,29   8,39    7,61    7,46    11,29   10,23   19,71   10,08    8,22    2,3     12,31   3,41    3,80   16,09   14,28   29,64   
Nisan            4,26    11,14   6,13   9,38    7,91    6,57    11,87   10,85   19,50   8,21     7,65    1,7     12,98   4,8     2,87   16,37   16,37   30,12   
Mayıs            7,17    8,28    6,51   9,66    8,09    6,58    11,72   12,15           9,63     8,06    2,17    11,28   6,52    3,25   15,26   20,16           
Haziran          6,24    8,87    8,3    9,16    7,2     7,64    10,90   15,39           10,19    6,44    5,23    9,75    6,73    3,41   14,87   23,71           
Temmuz           6,31    9,07    8,88   9,32    6,81    8,79    9,79    15,85           10,34    6,13    6,61    9,46    5,62    3,96   15,45   25              
Ağustos          6,65    8,88    8,17   9,54    7,14    8,05    10,68   17,90           11       4,56    6,38    9,88    6,21    3,03   16,34   32,13           
Eylül            6,15    9,19    7,88   8,86    7,95    7,28    11,2    24,52           12,15    4,03    6,23    9,84    6,92    1,78   16,28   46,15           
Ekim             7,66    7,8     7,71   8,96    7,58    7,16    11,90   25,24           12,58    2,57    6,77    10,1    5,74    2,84   17,28   45,01           
Kasım            9,48    6,37    7,32   9,15    8,1     7       12,98   21,62           13,67    3,6     5,67    8,36    5,25    6,41   17,30   38,54           
Aralık           10,45   6,16    7,4    8,17    8,81    8,53    11,92   20,30           13,33    2,45    6,97    6,36    5,71    9,94   15,47   33,64           

Devasa kaydıraktan yere düştüler! İşte o korkunç anlar...

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