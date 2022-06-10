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Ekonomi

Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişi oldu.

AA10 Haziran 2022 Cuma 10:03 - Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 20 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:


20212022
Ocak12,711,4
Şubat13,310,9
Mart12,911,2
Nisan13,711,3
Mayıs13,2
Haziran10,6
Temmuz11,3
Ağustos11,6
Eylül11,4
Ekim11,2
Kasım11,3
Aralık11,3
Yıllık12

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