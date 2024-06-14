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Ekonomi

Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıklandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 617 bin 730 kişi iken, 2024 yılı Nisan ayında 15 milyon 283 bin 78 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 12,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

  • sanayi inşaat
  • ticaret hizmetleri
  • ücretli çalışan

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