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Nissan CEO'su Saikawa: FCA birleşmesi durumunda Renault ile ilişkilerimizi gözden geçiririz

Nissan CEO´su Hiroto Saikawa, Groupe Renault´nun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmesi durumunda, Nissan´ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi.

  • DHA
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Saikawa, FCA´nın, Renault, Nissan ve Mitsubishi´den oluşan ortaklığa katılmasının işbirliği alanları açacağını söyledi ve ekledi: "Ancak sözü edilen öneri, tam bir birleşmeye öngörüyor ve gerçekleşmesi durumunda partnerimiz Renault'nun yapısını değiştirecek. Bu durumda Renault ve Nissan arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesini gerektirir."
 
Renault ve FCA arasıdaki görüşmelerin, önerinin finansal maddeleri nedeniyle çıkmaza girdiği ileri sürülüyor.

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