Normalleşme sonrası Ermeni iş insanları, Türkiye ile doğrudan ticaret yapmak istiyor

AA 8 Şubat 2022 Salı 11:14 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:14

Ghazaryan, AA muhabirine yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi.

Anlaşmazlıkların diyalog, iş birliği ve güven inşasıyla çözüleceğine işaret eden Ghazaryan, "Taraflar karşılıklı olarak kazanç sağlamaya başladığında onları durdurmak çok zor olacaktır. Bu nedenle ekonomi ve ticaretin sürdürülebilir bir iş birliği alanı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ghazaryan, iki ülke arasında ticaretin sınırlar kapalı olmasına rağmen sürdüğünü ve bu nedenle sıfırdan bir ilişki kurulmadığını vurgulayarak "Ermenistan ile Türkiye arasında herhangi bir diplomatik ilişki olmasa da ilişkileri düzenleyen bir şey vardı o da 'iş etiği'." ifadesine yer verdi.

İki tarafın da ilişkilerin normalleşmesinden yararlanacağını belirten Ghazaryan, Ermenistan ekonomisi Türkiye'ninkinden küçük bir ekonomi olsa da iş birliği ve ortak ticari faaliyetlerin iki ekonomiye de katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Ghazaryan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ticaretin, bugünkü noktada çoğunlukla Türkiye'nin Ermenistan'a satış yaptığı tek yönlü bir ticaret görünümünde olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasında doğrudan bir mal girişi olmadığının altını çizen Ghazaryan, Türkiye'nin üçüncü ülkeler vasıtasıyla Ermenistan'a satış yaparken Türkiye'nin gümrük kodlarında Ermenistan ülke kodunun bulunmamasının Ermenistan'ın Türkiye'ye satış yapmasını engellediğini savundu.

Ticareti dengelemek için ülkeye giren Ermeni mallarının bu kodla girmesi gerektiğini kaydeden Ghazaryan, "Bu, ticareti dengelemek için ilk adım olacaktır. Bu iyi bir şeydir ancak ekonomik iş birliği için gerekli olan tek şey değildir. Ortak yatırımlar noktasına gelmek ve iş insanlarının pozisyonunu eşitlemek atılacak en iyi adımlar olabilir. Bu konuda top Türkiye'de." ifadelerine yer verdi.